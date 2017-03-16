І.Климуш-Цинцадзе обговорила з представниками парламенту Швеції ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климуш-Цинцадзе зустрілася із членами Комітету з питань зовнішньої політики Риксдагу Швеції й обговорила ескалацію на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі Уряду.
Під час візиту до Королівства Швеція І.Климуш-Цинцадзе зустрілася із членами Комітету з питань зовнішньої політики Риксдагу Швеції. Віце-прем'єр поінформувала шведських парламентарів про події на Сході України, зокрема, ескалацію останніх місяців, методи російської пропаганди та перебіг слухань в у Міжнародному суді ООН у Гаазі.
"У своїй війні з Росією ви воюєте не лише за себе, ви воюєте і за нас. Тому вести справи з Росією, як раніше, вже неприпустимо", – сказала заступник Голови Комітету Карін Енстрьом.
Також ішлося про реформи, що впроваджуються в Україні, та шведський досвід досягнення гендерної рівності в органах влади.
Як повідомляв УНН, Україна та Туреччина підписали угоду про поїздки громадян за ID-картками.