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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 45528 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121511 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180634 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131764 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125816 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118052 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106558 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107582 просмотра

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И.Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе сообщила комиссару ЕС об обострении на Донбассе

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время визита в Брюссель встретилась с Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Иванна Климпуш-Цинцадзе подробно проинформировала сторону ЕС относительно обострения ситуации с безопасностью на Востоке Украины, увеличения количества обстрелов украинских позиций из запрещенного оружия и потерь среди военных и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны отдельно обсудили вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях Востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ.

"Вице-премьер-министр призвала сторону ЕС к консолидации усилий по сохранению и усилению санкционного давления на РФ с целью мирного урегулирования конфликта на основе полного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климуш-Цинцадзе встретилась с членами Комитета по вопросам внешней политики Риксдага Швеции и обсудила эскалацию на Донбассе.

 

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