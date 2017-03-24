И.Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе сообщила комиссару ЕС об обострении на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время визита в Брюссель встретилась с Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Иванна Климпуш-Цинцадзе подробно проинформировала сторону ЕС относительно обострения ситуации с безопасностью на Востоке Украины, увеличения количества обстрелов украинских позиций из запрещенного оружия и потерь среди военных и гражданского населения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что стороны отдельно обсудили вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях Востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ.
"Вице-премьер-министр призвала сторону ЕС к консолидации усилий по сохранению и усилению санкционного давления на РФ с целью мирного урегулирования конфликта на основе полного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климуш-Цинцадзе встретилась с членами Комитета по вопросам внешней политики Риксдага Швеции и обсудила эскалацию на Донбассе.