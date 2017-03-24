И.Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе сообщила комиссару ЕС об обострении на Донбассе

"Иванна Климпуш-Цинцадзе подробно проинформировала сторону ЕС относительно обострения ситуации с безопасностью на Востоке Украины, увеличения количества обстрелов украинских позиций из запрещенного оружия и потерь среди военных и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны отдельно обсудили вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях Востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ.

"Вице-премьер-министр призвала сторону ЕС к консолидации усилий по сохранению и усилению санкционного давления на РФ с целью мирного урегулирования конфликта на основе полного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климуш-Цинцадзе встретилась с членами Комитета по вопросам внешней политики Риксдага Швеции и обсудила эскалацию на Донбассе.