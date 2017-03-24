І.Климпуш-Цинцадзе у Брюсселі поінформувала комісара ЄС про загострення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до Брюсселя зустрілася з Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
"Іванна Климпуш-Цинцадзе детально поінформувала сторону ЄС щодо загострення безпекової ситуації на Сході України, збільшення кількості обстрілів українських позицій із забороненої зброї та втрат серед військових і цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також наголосили, що сторони окремо обговорили питання брутального захоплення бойовиками українських підприємств на непідконтрольних територіях Сходу України, а також кроки, які були вжиті українською владою у відповідь.
"Віце-прем'єр-міністр закликала сторону ЄС до консолідації зусиль зі збереження і посилення санкційного тиску на РФ з метою мирного врегулювання конфлікту на основі повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климуш-Цинцадзе зустрілася із членами Комітету з питань зовнішньої політики Риксдагу Швеції й обговорила ескалацію на Донбасі.