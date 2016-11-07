И.Геращенко: ВР прилагает усилия для эффективности визовой либерализации с КНР

По ее словам, в условиях гибридной войны, когда из-за агрессии РФ Украина теряет не только часть экспорта и экономики, но и имеет серьезные убытки, в том числе от заблокированного транзита украинских товаров, Украина должна активно искать новые логистические и инфраструктурные проекты и возможности для страны. "Это должно быть приоритетом правительства", - добавила она.

"Нынешняя ВР осознает важность углубления диалога с Китаем, в первую очередь в экономической и культурной сферах, в межпарламентскую группу друзей входит 237 депутатов, имеем активный диалог с китайскими коллегами. ВР прилагает усилия, чтобы визовая либерализация с КНР действительно работала, и для инвестора или туриста не создавались проблемы уже в Борисполе ", - сообщила И. Геращенко.

Она добавила, что в ВР настроены, чтобы сотрудничество между странами в экономической и гуманитарной сфере усугублялись, что создаст хороший фундамент для улучшения политического диалога

Также заместитель председателя ВР отметила, что важно, чтобы Украина присоединилась к проекту 16 + 1, стала полноправным участником проекта "Шелкового пути".

Напомним, Украина и Китай имеют перспективу в сотрудничестве в области промышленности, агросекторе, сфере туризма, сочетании инновационных хабов и IT-отраслей .