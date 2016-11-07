І.Геращенко: ВР докладає зусиль для ефективності візової лібералізації з КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Верховна Рада докладає зусиль для того, щоб візова лібералізація з Китаєм працювала. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко за підсумками першого українського форуму "Шовкового шляху" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
З її слів, в умовах гібридної війни, коли через агресію РФ Україна втрачає не лише частину експорту і економіки, а й має серйозні збитки в тому числі від заблокованого транзиту українських товарів, Україна повинна активно шукати нові логістичні і інфраструктурні проекти і можливості для країни. "Це має бути пріоритетом уряду", - додала вона.
"Нинішня ВР усвідомлює важливість поглиблення діалогу з Китаєм, в першу чергу в економічній і культурній сферах, в міжпарламентську групу друзів входить 237 депутатів, маємо активний діалог з китайськими колегами. ВР докладає зусиль, аби візова лібералізація з КНР дійсно працювала, і для інвестора чи туриста не створювалися проблеми вже в Борисполі", - повідомила І.Геращенко.
Вона додала, що у ВР налаштовані, аби співпраця між країнами в економічній і гуманітарній сфері поглиблювалися, що створить хороший фундамент для покращення політичного діалогу
Також заступник голови ВР наголосила на тому, що важливо, щоб Україна приєдналася до проекту 16+1, стала повноправним учасником проекту "Шовкового шляху".
Нагадаємо, Україна і Китай мають перспективу у співпраці в галузі промисловості, агросекторі, сфері туризму, поєднанні інноваційних хабів та IT-галузей.