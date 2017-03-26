И.Додон призвал вернуть изучения русского языка в молдавских школах

"Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу", - сказал И.Додон.

Он отметил, что более 90% граждан Молдовы говорят на русском языке.

"Знание русского языка - это очень серьезный плюс, это преимущество по сравнению с другими нашими соседями", - добавил Додон.

Как сообщал УНН, Парубий ожидает рассмотрения в комитете ВР законопроекта о выступлениях нардепов украинский .