И.Додон призвал вернуть изучения русского языка в молдавских школах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон призвал вернуть обязательное изучение русского языка в школах, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу", - сказал И.Додон.
Он отметил, что более 90% граждан Молдовы говорят на русском языке.
"Знание русского языка - это очень серьезный плюс, это преимущество по сравнению с другими нашими соседями", - добавил Додон.
Как сообщал УНН, Парубий ожидает рассмотрения в комитете ВР законопроекта о выступлениях нардепов украинский .