І.Додон закликав повернути вивчення російської мови в молдовських школах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон закликав повернути обов'язкове вивчення російської мови в школах, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Я вважаю, що потрібно повернути обов'язкове вивчення російської мови в школі. Для цього потрібно обов'язково поміняти шкільну програму", - сказав І.Додон.
Він зазначив, що понад 90% громадян Молдови розмовляють російською мовою.
"Знання російської мови - це дуже серйозний плюс, це перевага в порівнянні з іншими нашими сусідами", - додав Додон.
Нагадаємо, президент Молдови виступив проти рекомендацій чиновникам не їздити до РФ.
Як повідомляв УНН, А.Парубій очікує розгляду в комітеті ВР законопроекту про виступи нардепів українською.