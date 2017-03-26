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І.Додон закликав повернути вивчення російської мови в молдовських школах

І.Додон закликав повернути вивчення російської мови в молдовських школах

Київ • УНН

 • 9092 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон закликав повернути обов'язкове вивчення російської мови в школах, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Я вважаю, що потрібно повернути обов'язкове вивчення російської мови в школі. Для цього потрібно обов'язково поміняти шкільну програму", - сказав І.Додон.

Він зазначив, що понад 90% громадян Молдови розмовляють російською мовою.

"Знання російської мови - це дуже серйозний плюс, це перевага в порівнянні з іншими нашими сусідами", - додав Додон.

Нагадаємо, президент Молдови виступив проти рекомендацій чиновникам не їздити до РФ.

Як повідомляв УНН, А.Парубій очікує розгляду в комітеті ВР законопроекту про виступи нардепів українською.

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