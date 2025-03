Hubble "пошпионил" за галактикой через космическую линзу

"Гравитационное линзирование происходит, когда между Землей и удаленным источником света находится большое количество материи, например скопление галактик. Поскольку пространство искажается массивными объектами, свет от удаленного объекта изгибается, когда он движется к нам, и мы видим его искаженное изображение. Этот эффект был впервые предсказан общей теорией относительности Эйнштейна", - указали в американском космическом агентстве.

Указано, что эта галактика была обнаружена в рамках исследования Sloan Bright Arcs Survey, в ходе которого были обнаружены одни из самых ярких гравитационно-линзированных галактик с высоким красным смещением в ночном небе.

Напомним, космический телескоп Hubble сделал снимок космического каскада в галактике, где некоторые звезды в шесть раз горячее нашего Солнца.

In this #HubbleFriday image, the galaxy LRG-3-817 appears as a long arc, left of the central galaxy cluster. It looks warped due to gravitational lensing, which happens when a huge distribution of matter sits between Earth and a distant source of light : https://t.co/gN2zBRVJuU pic.twitter.com/rb1hK1Z1xi

- Hubble (@NASAHubble) November 13, 2020