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Hubble "пошпигував" за галактикою через космічну лінзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Космічний телескоп Hubble сфотографував галактику LRG-3-817, яка на знімку має вигляд довгої дуги, що розташувалася зліва від центрального скупчення галактик. Вона виглядає викривленою через гравітаційне лінзування, яке відбувається, коли між Землею і віддаленим джерелом світла є величезна кількість матерії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію NASA.

"Гравітаційне лінзування відбувається, коли між Землею і віддаленим джерелом світла є велика кількість матерії, наприклад скупчення галактик. Оскільки простір спотворюється масивними об'єктами, світло від віддаленого об'єкта згинається, коли він рухається до нас, і ми бачимо його спотворене зображення. Цей ефект був вперше передбачений загальною теорією відносності Ейнштейна", - вказали в американському космічному агентстві.

Зазначено, що ця галактика була виявлена ​​в межах дослідження Sloan Bright Arcs Survey, під час якого були виявлені одні з найяскравіших гравітаційно-лінзованих галактик з високим червоним зміщенням в нічному небі.

Нагадаємо, космічний телескоп Hubble зробив знімок космічного каскаду в галактиці, де деякі зірки в шість разів гарячіші за наше Сонце.

In this #HubbleFriday image, the galaxy LRG-3-817 appears as a long arc, left of the central galaxy cluster. It looks warped due to gravitational lensing, which happens when a huge distribution of matter sits between Earth and a distant source of light: https://t.co/gN2zBRVJuU pic.twitter.com/rb1hK1Z1xi

— Hubble (@NASAHubble) November 13, 2020

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