Насильника несовершенолетнего мальчика приговорили к 11 годам заключения в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. 33-летнего жителя Кривого Рога приговорили к 11 годам за изнасилование несовершеннолетнего парня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, событие произошло в апреле 2016 г. возле продуктового магазина. В вечернее время суток ранее судимый за совершение аналогичных преступлений мужчина увидел 12-летнего мальчика, который без присмотра взрослых направлялся по аллее к дому, и, угрожая убийством, силой привел ребенка на безлюдный участок местности и вступил с ним в неестественную половую связь.
Правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего) и приговорен к 11 годам лишения свободы.