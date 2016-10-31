Насильника несовершенолетнего мальчика приговорили к 11 годам заключения в Кривом Роге

Так, событие произошло в апреле 2016 г. возле продуктового магазина. В вечернее время суток ранее судимый за совершение аналогичных преступлений мужчина увидел 12-летнего мальчика, который без присмотра взрослых направлялся по аллее к дому, и, угрожая убийством, силой привел ребенка на безлюдный участок местности и вступил с ним в неестественную половую связь.

Правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего) и приговорен к 11 годам лишения свободы.