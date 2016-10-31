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15 марта, 19:03 • 116023 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169269 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Насильника несовершенолетнего мальчика приговорили к 11 годам заключения в Кривом Роге

Насильника несовершенолетнего мальчика приговорили к 11 годам заключения в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 8494 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. 33-летнего жителя Кривого Рога приговорили к 11 годам за изнасилование несовершеннолетнего парня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, событие произошло в апреле 2016 г. возле продуктового магазина. В вечернее время суток ранее судимый за совершение аналогичных преступлений мужчина увидел 12-летнего мальчика, который без присмотра взрослых направлялся по аллее к дому, и, угрожая убийством, силой привел ребенка на безлюдный участок местности и вступил с ним в неестественную половую связь.

Правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего) и приговорен к 11 годам лишения свободы.

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