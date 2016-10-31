Ґвалтівника неповнолітнього хлопця у Кривому Розі засудили до 11 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Жителя Кривого Рогу засудили до 11 років за зґвалтування неповнолітнього хлопця. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, подія сталася у квітні 2016 року біля продуктового магазину. У вечірній час доби раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів чоловік побачив 12-річного хлопчика, який без нагляду дорослих прямував алеєю до свого будинку, та, погрожуючи вбивством, силоміць привів дитину до безлюдної ділянки місцевості та вступив з ним у неприродний статевий зв'язок.
Правопорушника визнали винним за ч.3 ст.153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітнього) та засудили до 11 років позбавлення волі.