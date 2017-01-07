Общественный транспорт в столице будет курсировать в обычном режиме - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Общественный транспорт в Киеве в субботу будет курсировать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Общественный транспорт будет курсировать в обычном для киевлян режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, улицы Киеве от последствий снегопада убирают более 500 единиц техники, при условии дальнейшего осложнения погодных условий "Киевавтодор" имеет соответствующие договоры на привлечение дополнительно еще 180 единиц техники.