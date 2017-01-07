Громадський транспорт у столиці курсуватиме в звичному режимі - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Громадський транспорт у Києві в суботу курсуватиме в звичному режимі. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
"Громадський транспорт курсуватиме у звичному для киян режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вулиці Києві від наслідків снігопаду прибирають понад 500 одиниць техніки, за умови подальшого ускладнення погодних умов “Київавтодор” має відповідні договори на залучення додатково ще 180 одиниць техніки.