Грибаускайте назвала Лукашенко "диктатором с окровавленными руками" и призвала его уйти

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - иди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране.

Как сообщалось, Госсекретарь США Помпео допустил введение санкций против Беларуси.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil

- Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020