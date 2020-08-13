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Грібаускайте назвала Лукашенка "диктатором з закривавленими руками" та закликала його піти

Грібаускайте назвала Лукашенка "диктатором з закривавленими руками" та закликала його піти

Київ • УНН

 • 16788 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Колишній президент Литви Даля Грібаускайте закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка піти, назвавши його "диктатором з закривавленими руками". Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.

“Лукашенку, диктаторе з закривавленими руками — йди зараз. Ти визначив свою долю — у тебе немає майбутнього на білоруській землі”, — написала Грібаускайте.

Нагадаємо, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні.

Як повідомлялося, Держсекретар США Помпео допустив введення санкцій проти Білорусі.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

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