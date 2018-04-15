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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 11218 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 46102 просмотра

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06:48 • 89363 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107837 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115565 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128846 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144831 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147817 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Играли со спичками: в Донецкой области на пожаре погибла 6-летняя девочка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Мирнограде произошел пожар в одном из частных домовладений, в результате которого погибла 6-летняя девочка. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.

"Правоохранительными органами установлено, что в то время, когда 46-летняя мать находилась в доме, две ее дочери гуляли во дворе. Дети нашли спички и начали поджигать их в сарае. В результате произошло возгорание сена", - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в пруду в селе Кировоградской области нашли тело юноши.

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