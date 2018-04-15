Играли со спичками: в Донецкой области на пожаре погибла 6-летняя девочка

"Правоохранительными органами установлено, что в то время, когда 46-летняя мать находилась в доме, две ее дочери гуляли во дворе. Дети нашли спички и начали поджигать их в сарае. В результате произошло возгорание сена", - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в пруду в селе Кировоградской области нашли тело юноши.