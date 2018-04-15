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Гралися із сірниками: на Донеччині під час пожежі загинула 6-річна дівчинка

Гралися із сірниками: на Донеччині під час пожежі загинула 6-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 9918 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Мирнограді сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем. Про це повідомляє відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.

“Правоохоронцями встановлено, що у той час, коли 46-річна мати знаходилася у будинку, дві її доньки гуляли на подвір’ї. Діти знайшли сірники та почали підпалювати їх у сараї. В результаті трапилося займання сіна” — зазначили у прес-службі Покровського відділу поліції

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.270 “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у ставку на Кіровоградщині знайшли тіло юнака.

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