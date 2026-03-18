Графики отключений возвращаются – когда завтра в Украине будут выключать свет

Завтра, 19 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

