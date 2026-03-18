Графики отключений возвращаются – когда завтра в Украине будут выключать свет
Киев • УНН
Укрэнерго вводит ограничения потребления с 08:00 до 21:00 из-за последствий российских атак. Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.
Завтра все регионы Украины снова возвращаются к графикам отключений, которые будут действовать с 08:00 до 21:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 19 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
