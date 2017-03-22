Игра "Побег с планеты Земля" стартует во Львове 25 марта

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121090 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180198 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131453 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117910 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107577 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103924 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Игра "Побег с планеты Земля" стартует во Львове 25 марта

Игра "Побег с планеты Земля" стартует во Львове 25 марта

Киев  •  УНН

 • 9147 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Во Львове 25-26 марта состоится симуляционная игра "Побег с планеты Земля", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОО "Гранит".

Как сообщили организаторы участники смогут попробовать свои силы и спасти планету от угрозы.

"... Сам можешь выбрать кем быть - от необычного украинца до депутата или даже главы ООН. Полная творческая свобода, широкий выбор ролей и фактически "развязанные" руки превращают игру в захватывающий процесс, каждый участник которого становится его гармоничной частью, находит себя, коммуницирует с другими, получает положительные эмоции, заводит новые знакомства и вообще весело и с пользой проводит время ", - говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что интерактивный характер симуляционных игр предоставляет широкие возможности участникам получать и развивать свои первичные навыки и компетенции по построению стратегии, решения тактических и операционных задач - то есть научиться делать все то, что можно усвоить только в практической деятельности. Интерактивный характер симуляции носит признаки игры. Симуляционные игры предоставляют много преимуществ в формировании прикладных связей между полученными теоретическими знаниями и практическим опытом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине в конце марта состоится кампания "Час Земли"

Локации проведения игры - Научная библиотека ЛНУ им. И. Франко и большой сессионный зал Львовского городского совета.

Начало 25 марта 10.00 ул. Драгоманова, 5.

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