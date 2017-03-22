Игра "Побег с планеты Земля" стартует во Львове 25 марта

Как сообщили организаторы участники смогут попробовать свои силы и спасти планету от угрозы.

"... Сам можешь выбрать кем быть - от необычного украинца до депутата или даже главы ООН. Полная творческая свобода, широкий выбор ролей и фактически "развязанные" руки превращают игру в захватывающий процесс, каждый участник которого становится его гармоничной частью, находит себя, коммуницирует с другими, получает положительные эмоции, заводит новые знакомства и вообще весело и с пользой проводит время ", - говорится в сообщении.

Организаторы также отметили, что интерактивный характер симуляционных игр предоставляет широкие возможности участникам получать и развивать свои первичные навыки и компетенции по построению стратегии, решения тактических и операционных задач - то есть научиться делать все то, что можно усвоить только в практической деятельности. Интерактивный характер симуляции носит признаки игры. Симуляционные игры предоставляют много преимуществ в формировании прикладных связей между полученными теоретическими знаниями и практическим опытом.

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Локации проведения игры - Научная библиотека ЛНУ им. И. Франко и большой сессионный зал Львовского городского совета.

Начало 25 марта 10.00 ул. Драгоманова, 5.