Гра "Втеча з планети Земля" стартує у Львові 25 березня

Як повідомили організатори учасники зможуть спробувати свої сили і врятувати планету від загрози.

“... сам можеш обирати ким бути — від непересічного українця до депутата або навіть голови ООН. Повна творча свобода, широкий вибір ролей і фактично „розв’язані“ руки перетворюють гру на захоплюючий процес, кожен учасник якого стає його гармонійною частинкою, знаходить себе, комунікує з іншими, отримує позитивні емоції, заводить нові знайомства і загалом весело і з користю проводить час”, — йдеться у повідомленні.

Організатори також зазначили, що інтерактивний характер симуляційних ігор надає широкі можливості учасникам отримувати та розвивати свої первинні навики і компетенції з побудови стратегії, вирішення тактичних та операційних завдань — тобто навчитися робити все те, що можна засвоїти лише в практичній діяльності. Інтерактивний характер симуляції носить ознаки гри. Симуляційні ігри надають багато переваг у формуванні прикладних зв’язків між отриманими теоретичними знання та практичним досвідом.

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Локації проведення гри — Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка та великий сесійний зал Львівської міської ради.

Початок 25 березня 10.00 вул. Драгоманова, 5.