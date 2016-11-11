ГПУ открыла уголовное производство по факту невыплаты зарплаты бюджетникам в Буче
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генеральной прокуратурой начато уголовное производство по факту умышленной невыплаты заработной платы работникам бюджетной сферы г. Буча. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту невыплаты зарплаты бюджетникам в Буче по ст. 175 УК.
Так, существует подозрение, что указанные факты были умышленно спланированы с целью подстрекательства недовольства работников бюджетной сферы города для создания негативных настроений относительно деятельности Генеральной прокуратуры, стимулирования к участию в акциях протеста.
Правоохранители проверяют правомерность действий лиц ответственных за выплату заработной платы.