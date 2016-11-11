ГПУ открыла уголовное производство по факту невыплаты зарплаты бюджетникам в Буче

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту невыплаты зарплаты бюджетникам в Буче по ст. 175 УК.

Так, существует подозрение, что указанные факты были умышленно спланированы с целью подстрекательства недовольства работников бюджетной сферы города для создания негативных настроений относительно деятельности Генеральной прокуратуры, стимулирования к участию в акциях протеста.

Правоохранители проверяют правомерность действий лиц ответственных за выплату заработной платы.