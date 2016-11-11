ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати зарплати бюджетникам у Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Генеральною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери м.Буча. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати зарплати бюджетникам у Бучі за ст. 175 ККУ.
Так, існує підозра, що зазначені факти були умисно спланованими з метою підбурювання незадоволення працівників бюджетної сфери міста для створення негативних настроїв щодо діяльності Генеральної прокуратури, стимулювання до участі у акціях протесту.
Нараіз правоохоронці перевіряють правомірність дій осіб відповідальних за виплату заробітної плати.