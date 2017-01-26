ГПУ подозревает в убийствах С.Нигояна, М.Жизневского и Р.Сеника правоохранителей - С.Горбатюк

"Они (дела об убийстве С.Нигояна, М.Жизневского и Р.Сеника - ред.), можно говорить, нераскрытые на сегодняшний день и это действительно является большим минусом", - сказал С.Горбатюк.

По его словам, следствие по этим делам до сих пор ведется.

"Были сложности..., которые затормозили расследования, это то, что предыдущая экспертиза, которая проводилась в течение месяца, а расследование осуществлялось еще представителями прежней власти..., что выстрелы в этих трех лиц, Нигояна, Жизневского и Сеника, по результатам экспертизы были совершены до трех метров", - сказал С.Горбатюк.

Тогда, по его словам следствием отрабатывались версии, что убийство совершил переодетый провокатор или "кто-то из своих", потому что правоохранители от убитых находились ближе всего по 20-30 метров.

"Мы засомневались в этих выводах, назначили дополнительные экспертизы и обнаружили, что действительно выстрел мог быть совершен с большего расстояния и соответственно в круг подозреваемых уже попали и работники правоохранительных органов", - сказал С.Горбатюк.

Он добавил, что следствием уже установлены подразделения правоохранительных органов, которые на момент убийства были на дежурстве и пока круг подозреваемых сужается.