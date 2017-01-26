ГПУ подозревает в убийствах С.Нигояна, М.Жизневского и Р.Сеника правоохранителей - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Дела об убийствах майдановцев Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника до сих пор не раскрыты, после дополнительных экспертиз ГПУ добавила в круг подозреваемых правоохранителей, которые на момент убийства были на дежурстве. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Они (дела об убийстве С.Нигояна, М.Жизневского и Р.Сеника - ред.), можно говорить, нераскрытые на сегодняшний день и это действительно является большим минусом", - сказал С.Горбатюк.
По его словам, следствие по этим делам до сих пор ведется.
"Были сложности..., которые затормозили расследования, это то, что предыдущая экспертиза, которая проводилась в течение месяца, а расследование осуществлялось еще представителями прежней власти..., что выстрелы в этих трех лиц, Нигояна, Жизневского и Сеника, по результатам экспертизы были совершены до трех метров", - сказал С.Горбатюк.
Тогда, по его словам следствием отрабатывались версии, что убийство совершил переодетый провокатор или "кто-то из своих", потому что правоохранители от убитых находились ближе всего по 20-30 метров.
"Мы засомневались в этих выводах, назначили дополнительные экспертизы и обнаружили, что действительно выстрел мог быть совершен с большего расстояния и соответственно в круг подозреваемых уже попали и работники правоохранительных органов", - сказал С.Горбатюк.
Он добавил, что следствием уже установлены подразделения правоохранительных органов, которые на момент убийства были на дежурстве и пока круг подозреваемых сужается.