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ГПУ підозрює у вбивствах С.Нігояна, М.Жизнєвського і Р.Сеника правоохоронців — С.Горбатюк

ГПУ підозрює у вбивствах С.Нігояна, М.Жизнєвського і Р.Сеника правоохоронців — С.Горбатюк

Київ • УНН

 • 9154 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Справи про вбивства майданівців Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського і Романа Сеника досі не розкриті, після додаткових експертиз ГПУ додала в коло підозрюваних правоохоронців, які на момент вбивства були на чергуванні. Про це повідомив журналістам у четвер начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.

“Вони (справи про вбивство С.Нігояна, М.Жизнєвського і Р.Сеника — ред.), можна говорити, нерозкриті на сьогоднішній день і це дійсно є великим мінусом”, — сказав С.Горбатюк.

За його словами, слідство у цих справах досі ведеться.

“Були складнощі..., які загальмували розслідування, це те, що попередня експертиза, яка проводилась упродовж місяця, а розслідування здійснювалося ще представниками колишньої влади..., що постріли у цих трьох осіб, Нігояна, Жизнєвського і Сеника, за результатами експертизи були вчинені до трьох метрів”, — сказав С.Горбатюк.

Тоді, за його словами слідством відпрацьовувалися версії, що вбивство скоїв переодягнутий провокатор або “хтось зі своїх”, тому що правоохоронці від вбитих перебували найближче за 20-30 метрів.

“Ми засумнівались у цих висновках, призначили додаткові експертизи і виявили, що дійсно постріл міг бути вчинений з більшої відстані і відповідно в коло підозрюваних вже попали і працівники правоохоронних органів”, — сказав С.Горбатюк.

Він додав, що слідством вже встановлені підрозділи правоохоронних органів, які на момент вбивства були на чергуванні і наразі коло підозрюваних звужується.

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