ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении еще семи экс-правоохранителей по делам Майдана - С.Горбатюк

"Буквально несколько дней назад было завершено расследование в отношении бывшего заместителя начальника Днепровского райуправления, начальника следственного подразделения, его заместителя и еще четырех следователей, которым инкриминируется привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, инициирование избрания меры пресечения - арест", - сказал С.Горбатюк.

Он уточнил, что обвинительный акт в отношении этих лиц ГПУ передала в суд.