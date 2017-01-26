ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении еще семи экс-правоохранителей по делам Майдана - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении экс-работников Днепровского управления МВД по Майдану. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Буквально несколько дней назад было завершено расследование в отношении бывшего заместителя начальника Днепровского райуправления, начальника следственного подразделения, его заместителя и еще четырех следователей, которым инкриминируется привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, инициирование избрания меры пресечения - арест", - сказал С.Горбатюк.
Он уточнил, что обвинительный акт в отношении этих лиц ГПУ передала в суд.