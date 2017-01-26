ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно ще семи екс-правоохоронців у справах Майдану - С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо екс-працівників Дніпровського управління МВС у справах Майдану. Про це повідомив журналістам у четвер начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
“Буквально декілька днів назад було завершено розслідування стосовно колишнього заступника начальника Дніпровського рай управління, начальника слідчого підрозділу, його заступника і ще чотирьох слідчих, яким інкримінується притягнення завідома невинних до кримінальної відповідальності, ініціювання обрання запобіжного заходу — арешт”, — сказав С.Горбатюк.
Він уточнив, що обвинувальний акт стосовно цих осіб ГПУ передала до суду.