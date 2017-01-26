ГПУ: обвинительные акты в отношении 15 судей Крыма направлены в суд

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей АР Крым и Севастополя в совершение преступления предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

Так, в ходе досудебного расследования были получены фактические данные о пребывании указанных лиц на временно оккупированной территории Украины, в связи с чем начата процедура осуществления специального досудебного расследования.

"В настоящее время к следственному судье уже подано и получено разрешение на проведение специального предварительного расследования, в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах. По результатам предварительного расследования в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлено 15 обвинительных актов, относительно 15 судей АР Крым", - сообщили в ГПУ.

Кроме того, управлением осуществляется досудебное расследование по 299 уголовным производствам по подозрению прокуроров "Прокуратуры Республики Крым" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины.

В связи с тем, что указанные лица скрываются на временно оккупированной территории Украины, в Печерский районный суд Киева для рассмотрения направлено 219 ходатайств о предоставлении разрешения на проведение специального предварительного расследования, 15 из которых удовлетворено, а рассмотрение других продолжается.

Санкция ч.1 ст.111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.