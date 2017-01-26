ГПУ: обвинувальні акти щодо 15 суддів Криму скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За результатами досудового розслідування до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності скеровано обвинувальні акти стосовно 15 суддів Автономної Республіки Крим. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою суддів АР Крим та Севастополя у вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України.
Так, у ході досудового розслідування було отримано фактичні дані про перебування вказаних осіб на тимчасово окупованій території України, в зв’язку з чим розпочато процедуру здійснення спеціального досудового розслідування.
“На цей час до слідчого судді вже подано та отримано дозволи на проведення спеціального досудового розслідування, щодо зазначених суддів у 319 кримінальних провадженнях. За результатами досудового розслідування до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності скеровано 15 обвинувальних актів, відносно 15 суддів АР Крим”, — повідомили в ГПУ.
Крім того, управлінням здійснюється досудове розслідування у 299 кримінальних провадженнях за підозрою прокурорів “Прокуратури Республіки Крим” у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.111 КК України.
У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються на тимчасово окупованій території України, до Печерського районного суду Києва для розгляду скеровано 219 клопотань про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування, 15 з яких задоволено, а розгляд інших триває.
Санкція ч.1 ст.111 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.