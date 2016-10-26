Отель горел в Полтаве, эвакуировали четырех человек

Так, 26 октября около 8 часов на службу "102" поступило сообщение, что на проспекте Первомайском в гостинично-ресторанном комплексе произошел пожар.

Инспекторы прибыли на место происшествия и совместно с пожарными эвакуировали из помещения 4 человек, один из них был в бессознательном состоянии.

В настоящее время патрульные осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают публичную безопасность граждан у здания, где вспыхнул пожар.

На месте происшествия работают пожарная служба и скорая медицинская помощь.