Готель горів у Полтаві, евакуйовано чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Полтаві рятувальники евакуювали чотирьох осіб з готельно-ресторанному комплексі, в якому сталася пожежа. Про це УНН повідомили у перс-службі Нацполіції.
Так, 26 жовтня близько 8-ї години на службу “102” надійшло повідомлення, що на проспекті Першотравневому у готельно-ресторанному комплексі сталася пожежа.
Інспектори прибули на місце події та спільно із пожежниками евакуювали із приміщення 4 осіб, один із них був у непритомному стані.
На даний час патрульні здійснюють охорону громадського порядку та забезпечують публічну безпеку громадян поблизу будівлі в якій спалахнула пожежа.
На місці події працюють пожежна служба та швидка медична допомога.