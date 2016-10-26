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Готель горів у Полтаві, евакуйовано чотирьох осіб

Готель горів у Полтаві, евакуйовано чотирьох осіб

Київ • УНН

 • 7780 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Полтаві рятувальники евакуювали чотирьох осіб з готельно-ресторанному комплексі, в якому сталася пожежа. Про це УНН повідомили у перс-службі Нацполіції.

Так, 26 жовтня близько 8-ї години на службу “102” надійшло повідомлення, що на проспекті Першотравневому у готельно-ресторанному комплексі сталася пожежа.

Інспектори прибули на місце події та спільно із пожежниками евакуювали із приміщення 4 осіб, один із них був у непритомному стані.

На даний час патрульні здійснюють охорону громадського порядку та забезпечують публічну безпеку громадян поблизу будівлі в якій спалахнула пожежа.

На місці події працюють пожежна служба та швидка медична допомога.

Українські Національні Новини

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