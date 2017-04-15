Гора мусора накрыла 40 домов в Шри-Ланке: шесть погибли

Отмечают, что 12-летний мальчик и две девочки-подростки скончались в больнице в Коломбо, еще три человека извлекли из-под завалов без признаков жизни. Поисковая операция продолжается.

В сообщении говорится, что за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов, позже отходы загорелись, а пожар вызвала оползни.

Напомним, гигантскую свалку мусора загорелся и обвалилось на десятки домов местных жителей столицы Шри-Ланки Коломбо.