Гора мусора накрыла 40 домов в Шри-Ланке: шесть погибли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45478 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103680 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159350 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117739 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117282 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107158 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154307 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Гора мусора накрыла 40 домов в Шри-Ланке: шесть погибли

Гора мусора накрыла 40 домов в Шри-Ланке: шесть погибли

Киев  •  УНН

 • 15554 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Шри-Ланке 91-метровая гора мусора накрыла 40 домов, шесть человек погибли, еще 10 - получили ранения, передает со ссылкой на AFP.

Отмечают, что 12-летний мальчик и две девочки-подростки скончались в больнице в Коломбо, еще три человека извлекли из-под завалов без признаков жизни. Поисковая операция продолжается.

В сообщении говорится, что за продолжительных дождей гора мусора на свалке начала смещаться в сторону домов, позже отходы загорелись, а пожар вызвала оползни.

Напомним, гигантскую свалку мусора загорелся и обвалилось на десятки домов местных жителей столицы Шри-Ланки Коломбо.

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