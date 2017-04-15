Гора сміття накрила 40 будинків у Шрі-Ланці: шестеро загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Шрі-Ланці 91-метрова гора сміття накрила 40 будинків, шестеро людей загинуло, ще 10 — дістало поранення, передає УНН з посиланням на AFP.
Зазначають, що 12-річний хлопчик і дві дівчинки-підлітки померли в лікарні в Коломбо, ще трьох людей витягли з під завалів без ознак життя. Пошукова операція триває.
У повідомленні йдеться, що через тривалі дощі гора сміття на звалищі почала зміщуватися в бік будинків, пізніше відходи загорілися, а пожежа спричинила зсуви.
Нагадаємо, гігантське звалище сміття загорілося та обвалилось на десятки помешкань місцевих жителів столиці Шрі-Ланки Коломбо.