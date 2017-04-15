Гора сміття накрила 40 будинків у Шрі-Ланці: шестеро загинуло

Зазначають, що 12-річний хлопчик і дві дівчинки-підлітки померли в лікарні в Коломбо, ще трьох людей витягли з під завалів без ознак життя. Пошукова операція триває.

У повідомленні йдеться, що через тривалі дощі гора сміття на звалищі почала зміщуватися в бік будинків, пізніше відходи загорілися, а пожежа спричинила зсуви.

Нагадаємо, гігантське звалище сміття загорілося та обвалилось на десятки помешкань місцевих жителів столиці Шрі-Ланки Коломбо.