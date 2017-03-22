Главу сельсовета, которого поймали на взятке в 250 тыс. евро, арестовали на 2 месяца

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43644 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105513 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120929 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180036 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131335 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117860 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106549 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107574 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Главу сельсовета, которого поймали на взятке в 250 тыс. евро, арестовали на 2 месяца

Киев  •  УНН

 • 9684 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры Мартусевскому сельскому голове Бориспольского района Киевской области, задержанному на получении 250 тыс. евро взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 млн гривен. Такое решение районный суд Киева принял в среду, 22 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщалось, 20 марта 2017 г. следователи прокуратуры города Киева совместно с СБУ задержали Мартусевского сельского голову сразу после получения им 250 тыс. евро неправомерной выгоды за содействие в выделении 4 га земли в пределах села Мартусивка.

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Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины, то есть получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Украинские Национальные Новости

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