Главу сельсовета, которого поймали на взятке в 250 тыс. евро, арестовали на 2 месяца

Как сообщалось, 20 марта 2017 г. следователи прокуратуры города Киева совместно с СБУ задержали Мартусевского сельского голову сразу после получения им 250 тыс. евро неправомерной выгоды за содействие в выделении 4 га земли в пределах села Мартусивка.

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Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины, то есть получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.