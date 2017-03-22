Главу сельсовета, которого поймали на взятке в 250 тыс. евро, арестовали на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры Мартусевскому сельскому голове Бориспольского района Киевской области, задержанному на получении 250 тыс. евро взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 млн гривен. Такое решение районный суд Киева принял в среду, 22 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Как сообщалось, 20 марта 2017 г. следователи прокуратуры города Киева совместно с СБУ задержали Мартусевского сельского голову сразу после получения им 250 тыс. евро неправомерной выгоды за содействие в выделении 4 га земли в пределах села Мартусивка.
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Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины, то есть получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.