Голову сільради, якого піймали на хабарі у 250 тис. євро, арештували на 2 місяці

Як повідомлялося, 20 березня 2017 слідчі прокуратури міста Києва спільно з СБУ затримали Мартусівського сільського голову одразу після одержання ним 250 тис євро неправомірної вигоди за сприяння у виділенні 4 га землі в межах села Мартусівка.

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Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.