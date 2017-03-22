Голову сільради, якого піймали на хабарі у 250 тис. євро, арештували на 2 місяці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. За клопотанням столичної прокуратури Мартусівському сільському голові Бориспільського району Київської області, затриманому на одержанні 250 тис. євро хабаря, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у 5 млн гривень. Таке рішення Голосіївський районний суд м. Києва ухвалив у середу, 22 березня, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, 20 березня 2017 слідчі прокуратури міста Києва спільно з СБУ затримали Мартусівського сільського голову одразу після одержання ним 250 тис євро неправомірної вигоди за сприяння у виділенні 4 га землі в межах села Мартусівка.

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Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

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