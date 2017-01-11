Главной задачей правительства в 2017 году будет борьба с бедностью - В.Гройсман

"Наша задача на 2017 год в работе каждого министерства, каждого министра - развитие экономики и определение основ для повышения заработных плат для украинцев, какой бы сферы это не касалось. Я в конце 2016 года сказал, что наш главный вызов - это борьба с бедностью и 2017 год мы должны работать", - сказал Премьер.

Он отметил, что накануне на совещании с министрами дал поручение определить четкие приоритеты согласно амбициозному плану действий правительства и "каждый день концентрировать команды министерств совместно с парламентом, с коалицией для того, чтобы мы могли принимать эффективные решения и обеспечивать развитие".

Напомним, В.Гройсман заявил, что правительство будет мониторить ситуацию с выплатой зарплат через спецгруппы в областях.