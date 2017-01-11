Головним завданням уряду у 2017 році буде боротьба з бідністю - В.Гройсман

"Наше завдання на 2017 рік в роботі кожного міністерства, кожного міністра - розвиток економіки і визначення засад для підвищення заробітних плат для українців, якої б сфери це не стосувалося. Я в кінці 2016 року сказав, що головний наш виклик - це боротьба з бідністю і 2017 рік ми маємо працювати", - сказав Прем'єр.

Він зазначив, що напередодні на нараді з міністрами дав доручення визначити чіткі пріорітети згідноз амбітним планом дій уряду і "кожен день концентрувати команди міністерств спільно з парламентом, з коаліцією для того, щоб ми могли приймати ефективні рішення і забезпечувати розвиток".

Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що уряд буде моніторити ситуацію з виплатою зарплат через спецгрупи в областях.