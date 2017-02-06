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Главы МИД ЕС сегодня обсудят ситуацию в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече 6 февраля в Брюсселе обсудят ситуацию и ход реформ в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.

Главы МИД ЕС сегодня обсудят ситуацию в Украине

Как отмечается, Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини.

"Министры, как ожидается, дадут оценку прогрессу в реализации программы реформ в Украине за прошлый год, а также поддержки ЕС в реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

Напомним, Премьер В.Гройсман собирается присоединиться к обсуждению украинских реформ в Брюсселе 9 февраля.

Украинские Национальные Новости

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