Главы МИД ЕС сегодня обсудят ситуацию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече 6 февраля в Брюсселе обсудят ситуацию и ход реформ в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.
Как отмечается, Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини.
"Министры, как ожидается, дадут оценку прогрессу в реализации программы реформ в Украине за прошлый год, а также поддержки ЕС в реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Напомним, Премьер В.Гройсман собирается присоединиться к обсуждению украинских реформ в Брюсселе 9 февраля.