Голови МЗС ЄС сьогодні обговорять ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голови МЗС країн-членів Євросоюзу на зустрічі 6 лютого в Брюсселі обговорять ситуацію і хід реформ в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу інституції.
Як зазначається, Рада ЄС з закордонних справ обговорюватиме ситуацію в Україні під головуванням Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.
"Міністри, як очікується, здійснять оцінку прогресу в релізації програми реформ в Україні за минулий рік, а також підтримку ЄС у реалізації мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман збирається долучитися до обговорення українських реформ у Брюсселі 9 лютого.