Глава ВСЮ в прошлом году получил около 401 тыс. грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк подал электронную декларацию за 2015 год, которая размещена в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В течение прошлого года, как говорится в декларации, И.Бенедисюк получил 400 тыс. 836 грн заработной платы по основному месту работы, а жена - 32 тыс. 791 тыс. грн.
В своей декларации И.Бенедисюк сообщил, что в общей собственности с семьей имеет квартиру (ему принадлежит 50%) в Киеве общей площадью 97,34 кв.м, дачный дом - 245,4 кв.м, гараж 22,3 кв.м, а также два земельных участка - 2320 кв.м и 635 кв.м.
На депозитном счете он задекларировал 2095 евро и наличные средства в сумме 855 грн.
Также в собственности главы ВСЮ есть два автомобиля "WOLKSWAGEN TOUAREG" 2008 года и "TOYOTA RAV 4" 2012 года выпуска.