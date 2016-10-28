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15 марта, 19:03 • 116009 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169228 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139556 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131891 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113634 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105935 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101786 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Глава ВСЮ в прошлом году получил около 401 тыс. грн зарплаты

Киев • УНН

 • 7972 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк подал электронную декларацию за 2015 год, которая размещена в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В течение прошлого года, как говорится в декларации, И.Бенедисюк получил 400 тыс. 836 грн заработной платы по основному месту работы, а жена - 32 тыс. 791 тыс. грн.

В своей декларации И.Бенедисюк сообщил, что в общей собственности с семьей имеет квартиру (ему принадлежит 50%) в Киеве общей площадью 97,34 кв.м, дачный дом - 245,4 кв.м, гараж 22,3 кв.м, а также два земельных участка - 2320 кв.м и 635 кв.м.

На депозитном счете он задекларировал 2095 евро и наличные средства в сумме 855 грн.

Также в собственности главы ВСЮ есть два автомобиля "WOLKSWAGEN TOUAREG" 2008 года и "TOYOTA RAV 4" 2012 года выпуска.

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