Голова ВРЮ торік отримав близько 401 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк подав електронну декларацію за 2015 рік, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Протягом минулого року, як ідеться у декларації, І.Бенедисюк отримав 400 тис. 836 грн заробітної плати за основним місцем роботи, а дружина – 32 тис. 791 тис. грн.
У своїй декларації І.Бенедисюк повідомив, що має у спільній власності з сім’єю квартиру (йому належить 50%) у Києві загальною площею 97,34 кв.м, дачний будинок – 245,4 кв.м, гараж 22,3 кв.м, а також земельні дві земельні ділянки – 2320 кв.м і 635 кв.м.
На депозитному рахунку він задекларував 2095 євро і готівкові кошти у сумі 855 грн.
Також у власності голови ВРЮ є два автомобілі WOLKSWAGEN TOUAREG 2008 року та TOYOTA RAV 4 2012 року випуску.