Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

"Колеса опущены для прибытия Трасс в Киев!",- написала Симмонс.

В конце января 2021 года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что накануне визита в Украину, 1 февраля, заболела COVID-19.

10 февраля Лиз Трасс посетила Москву. Она отметила, что ее цель была призвать Россию "встать на путь дипломатии".

Также Лиз Трасс во время напряженных переговоров, которые, по словам главы российской дипломатии, были похожи на разговор "немого с глухим", лично предупредила Москву о жестких санкциях, которые должны ввести в случае нападения России на Украину.

