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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова МЗС Великої Британії прибула до Києва

Голова МЗС Великої Британії прибула до Києва

Київ • УНН

 • 18739 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс прибула до Києва. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Колеса опущені для прибуття Трасс у Київ!",- написала Сіммонс.

Доповнення

Наприкінці січня 2021 року міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що напередодні візиту до України, 1 лютого, захворіла на COVID-19.

10 лютого Ліз Трасс відвідала Москву. Вона зазначила, що її мета була закликати Росію "стати на шлях дипломатії".

Також Ліз Трасс під час напружених переговорів, які, за словами голови російської дипломатії, були схожі на розмову "німого з глухим", особисто попередила Москву про жорсткі санкції, які мають ввести у разі нападу Росії на Україну.

Wheels down for @trussliz arrival in Kyiv! pic.twitter.com/MBWuoHq3gm

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 17, 2022

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