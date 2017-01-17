Глава МИД Турции: позиция по Крыму не изменилась

"Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. То же самое можно сказать о принципиальной позиции Анкары по вопросу территориальной целостности Украины и Грузии", - сказал М.Чавушоглу.

При этом министр отметил совместные шаги Турции и России по вопросу долгосрочного перемирия и продолжения политического процесса в Сирии.