Глава МИД Турции: позиция по Крыму не изменилась
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Нормализация отношений Турции и России не означает, что позиция Анкары по вопросу Крыму изменилась. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. То же самое можно сказать о принципиальной позиции Анкары по вопросу территориальной целостности Украины и Грузии", - сказал М.Чавушоглу.
При этом министр отметил совместные шаги Турции и России по вопросу долгосрочного перемирия и продолжения политического процесса в Сирии.