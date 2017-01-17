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Голова МЗС Туреччини: позиція щодо Криму не змінилася

Голова МЗС Туреччини: позиція щодо Криму не змінилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Нормалізація відносин Туреччини та Росії не означає, що позиція Анкари з питання Криму змінилася. Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі з групою викладачів вузів Анкари, передає УНН з посиланням на Анадолу.

“Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму. Те ж саме можна сказати про принципову позицію Анкари з питання територіальної цілісності України і Грузії”, - сказав М.Чавушоглу.

При цьому міністр наголосив на спільних кроках Туреччини і Росії з питання довгострокового перемир’я і продовження політичного процесу в Сирії.

Українські Національні Новини

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