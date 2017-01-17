Голова МЗС Туреччини: позиція щодо Криму не змінилася

“Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму. Те ж саме можна сказати про принципову позицію Анкари з питання територіальної цілісності України і Грузії”, - сказав М.Чавушоглу.

При цьому міністр наголосив на спільних кроках Туреччини і Росії з питання довгострокового перемир’я і продовження політичного процесу в Сирії.