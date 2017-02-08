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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МВД допустил российский след в убийстве П.Шеремета

Киев • УНН

 • 14040 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Следствие не исключает версию, что заказ на убийство украинского журналиста Павла Шеремета поступил из России. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время брифинга, передает УНН.

Глава МВД допустил российский след в убийстве П.Шеремета

"Результаты предварительного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют сделать вывод, что данное преступление - тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступило именно из Российской Федерации", - сообщил А.Аваков.

Как сообщал УНН, подозрение в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета пока никому не вручили.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.

Украинские Национальные Новости

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