Глава МВД допустил российский след в убийстве П.Шеремета

"Результаты предварительного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют сделать вывод, что данное преступление - тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступило именно из Российской Федерации", - сообщил А.Аваков.

Как сообщал УНН, подозрение в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета пока никому не вручили.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.