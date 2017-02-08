Глава МВД допустил российский след в убийстве П.Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Следствие не исключает версию, что заказ на убийство украинского журналиста Павла Шеремета поступил из России. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время брифинга, передает УНН.
"Результаты предварительного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют сделать вывод, что данное преступление - тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступило именно из Российской Федерации", - сообщил А.Аваков.
Как сообщал УНН, подозрение в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета пока никому не вручили.
Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.