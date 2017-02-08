Голова МВС допустив російський слід у вбивстві П.Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Слідство не виключає версію, що замовлення на вбивство українського журналіста Павла Шеремета надійшло з Росії. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час брифінгу, передає УНН.
“Результати досудового розслідування умисного вбивства Павла Шеремета на даному етапі дозволяють зробити висновок, що даний злочин — ретельно підготовлене групою осіб замовне вбивство. Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації”, — повідомив А.Аваков.
Як повідомляв УНН, підозру у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета поки нікому не вручили.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.