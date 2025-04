Глава МАГАТЭ Гросси направляется в Украину: планирует встретиться с Зеленским

Цитата

"Я еду в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи пострадавшим от катастрофического затопления дамбы в Новой Каховке. Я оценю ситуацию на Запорожской АЭС и проведу ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье (ISAMZ) в усиленном составе", - сообщил Гросси в Twitter.

On my way to #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 12, 2023

Дополнение

Гендиректор МАГАТЭ планирует совершить третий визит на Запорожскую АЭС.

Как сообщили в Минэнерго, по данным мониторинга, уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС после подрыва оккупантами Каховской ГЭС составляет 16,67 м. Однако эксперты МАГАТЭ обратились к кафирам о предоставлении более широкого доступа миссии к территории и, соответственно, проверке данных об уровне воды.