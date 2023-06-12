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Голова МАГАТЕ Гроссі прямує до України: планує зустрітися з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вирушає в Україну, щоб зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після підриву Каховської ГЕС, пише УНН.

Голова МАГАТЕ Гроссі прямує до України: планує зустрітися з Зеленським

Цитата

"Я їду в Україну, щоб зустрітися з президентом Зеленським і представити програму допомоги постраждалим від катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці. Я оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Запоріжжі (ISAMZ) у посиленому складі", - повідомив Гроссі у Twitter.

On my way to #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 12, 2023

Доповнення

Гендиректор МАГАТЕ планує здійснити третій візит на Запорізьку АЕС.

Як повідомили в Міненерго, за даними моніторингу, рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС після підриву окупантами Каховської ГЕС становить 16,67 м. Однак експерти МАГАТЕ звернулися до окупантів щодо надання ширшого доступу місії до території та, відповідно, перевірки даних про рівень води.

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