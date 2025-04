Голова МАГАТЕ Гроссі прямує до України: планує зустрітися з Зеленським

Цитата

"Я їду в Україну, щоб зустрітися з президентом Зеленським і представити програму допомоги постраждалим від катастрофічного затоплення дамби в Новій Каховці. Я оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги в Запоріжжі (ISAMZ) у посиленому складі", - повідомив Гроссі у Twitter.

On my way to #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 12, 2023

Доповнення

Гендиректор МАГАТЕ планує здійснити третій візит на Запорізьку АЕС.

Як повідомили в Міненерго, за даними моніторингу, рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС після підриву окупантами Каховської ГЕС становить 16,67 м. Однак експерти МАГАТЕ звернулися до окупантів щодо надання ширшого доступу місії до території та, відповідно, перевірки даних про рівень води.