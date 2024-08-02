Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год назад Национальный банк Украины решил ликвидировать один из самых технологичных и прибыльных украинских банков - "Конкорд". Это решение всколыхнуло банковский сектор Украины, ведь стало прецедентом. До этого примеров ликвидации работающего и главное прибыльного финансового учреждения не было, пишет УНН.

"Сейчас прошел ровно год с тех пор, как мы потеряли наш банк. Этот год я прожила будто в тумане несправедливости и непонимания. Постепенно приходит осознание того, что эта технологически развитая структура, одна из лучших на рынке, была разрушена волей нескольких людей. До сих пор я не могу понять причину этого решения и мне очень больно", - написала соучредитель финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Решение об отзыве банковской лицензии "Конкорда" члены Правления НБУ приняли 1 августа 2023 года. После этого, был назначен ликвидатор банка от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Причиной такого решения было якобы систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Хотя, как позже выяснилось, мискодингом (подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети, обычно связанная с операциями игорного бизнеса) в Украине занимаются даже государственные банки, в том числе "Укргазбанк". Однако ему за это нарушение НБУ выписал лишь 60 млн грн штрафа. Как и Ощадбанку, Sense Bank, ПУМБ и многим другим за прошлый год. Они получили тоже штрафы от 150 до 10 млн грн.

Но "Конкорд", который за время своей работы не имел никаких замечаний со стороны международных платежных систем Mastercard и Visa, был лишен банковской лицензии. И это при том, что за 8 месяцев до решения НБУ об отзыве его банковской лицензии "Конкорд" отключил эквайринг. После этого банк продолжал быть прибыльным, что свидетельствовало о том, что он не зависел от мискодинга - это не было основной частью его доходов.

"Мы считаем, что наказание не соответствует фактическим обстоятельствам и, в любом случае, не соответствовало наказаниям для других банков в аналогичных случаях. Почему мы так думаем, потому что, например, Укргазбанк имеет штраф 60 миллионов гривен, Sense Bank - 60 миллионов, ПУМБ - 10 млн грн, а нас лишили лицензии. Отмечу, что объем операций в упомянутых банках несравнимо выше - по ряду оценок, ConcordBank обслуживал не более 20% всего рынка онлайн-казино. Но на самом деле хочу подчеркнуть: я не оцениваю действия регулятора с точки зрения правомерности - это решится в суде", - рассказала Соседка после решения НБУ о ликвидации.

Акционеры "Конкорда" обратились в суд о незаконности действий НБУ и первая судебная инстанция стала на их сторону. В частности, Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".

Однако украинское законодательство выписано таким образом, что даже после окончательного решения суда о незаконности лишения банка лицензий, вернуть его на рынок невозможно - для этого не существует механизмов.

Юристы, опрошенные УНН, отмечают, что максимум на что могут рассчитывать владельцы банка, который был незаконно выведен с рынка, - это привлечение к ответственности чиновников НБУ, которые принимали такое решение и возмещение убытков.

Сейчас "Конкорд" еще находится в процессе ликвидации. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает рассчитываться с вкладчиками и кредиторами банка и продавать его имущество. В частности, свои средства уже получала 9-я очередь реестра акцептованных требований кредиторов "Конкорда".

По словам акционеров банка, такой достаточно быстрый расчет стал возможен благодаря тому, что банк был прибыльным и на его счетах достаточно средств для завершения процесса ликвидации.

После того, как было принято решение НБУ, Государственная налоговая служба начала проверять деятельность "Конкорда". Первая проверка длилась три месяца и по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен.

По словам Елены Соседки, к этому акту "по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн". С этим актом проверки не согласился ФГВФЛ в лице ликвидатора банка и подал свои возражения. После чего была назначена дополнительная проверка, которая до сих пор продолжается.

За это время, по словам Елены Соседки, команда банка реализовывает себя в других проектах. В частности, свою работу продолжила основанная Еленой и Юлией Соседками Биржа Благотворительности "ДоброДій", которая, в первую очередь, помогает тяжелобольным детям. Кроме того, акционеры продолжают бороться и отстаивать свои права в судах.

"Мне приносит радость то, что наша команда находит себя в других проектах и ищет новые роли. Несмотря на это, мы продолжаем борьбу за справедливость и пытаемся понять, что же на самом деле произошло. Из всех девяти банков, которые занимались эквайрингом, пострадал только один - Конкорд, хотя его оборот не был самым большим", - отметила Соседка.

Она не исключает, что это может быть связано с тем, что "Конкордом" успешно управляли женщины, а решение о ликвидации прибыльного банка принималось мужчинами в НБУ.

Совладелица банка также подчеркнула, что борьба за справедливость в отношении "Конкорда" будет продолжаться. "Мы будем продолжать двигаться вперед и искать ответы, чтобы восстановить справедливость и преодолеть это трудное время", - резюмировала Елена Соседка.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.