Главу мариупольской МСЭК поймали на взятке за установление инвалидности
Киев • УНН
Председатель мариупольской МСЭК требовала 5000 долларов за установление III группы инвалидности переселенцу. Во время обыска в ее доме обнаружено более 20 000 долларов.
В Хмельницкой области сообщили о подозрении главе мариупольской МСЭК за вымогательство денег за установление инвалидности, во время обысков По результатам обысков в жилье врача изъяли более 20 000 долларов, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
МСЭК, председателю которой сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УКУ), временно дислоцируется в городе Хмельницкий и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам из Донецкой области и других временно оккупированных территорий Украины.
По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5 000 долларов США за положительное «решение вопроса» по установлению III группы инвалидности. Собственно, женщину и поймали «на горячем» во время получения этих средств и задержали.
По результатам обысков по месту жительства врача правоохранители изъяли более 20 000 долларов США. Сейчас решается вопрос меры пресечения подозреваемой и отстранения ее от должности.
Напомним
Руководительница одной из районных МСЭК в Кировоградской области, которая также является депутатом горсовета, разоблачена на получении взятки и ей сообщено о подозрении. Денежное вознаграждение составило 2 тысячи долларов.