Главу мариупольской МСЭК поймали на взятке за установление инвалидности

В Хмельницкой области сообщили о подозрении главе мариупольской МСЭК за вымогательство денег за установление инвалидности, во время обысков По результатам обысков в жилье врача изъяли более 20 000 долларов, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

МСЭК, председателю которой сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 368 УКУ), временно дислоцируется в городе Хмельницкий и принимает решение об установлении групп инвалидности внутренне перемещенным лицам из Донецкой области и других временно оккупированных территорий Украины.

По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5 000 долларов США за положительное «решение вопроса» по установлению III группы инвалидности. Собственно, женщину и поймали «на горячем» во время получения этих средств и задержали.

По результатам обысков по месту жительства врача правоохранители изъяли более 20 000 долларов США. Сейчас решается вопрос меры пресечения подозреваемой и отстранения ее от должности.

Напомним

Руководительница одной из районных МСЭК в Кировоградской области, которая также является депутатом горсовета, разоблачена на получении взятки и ей сообщено о подозрении. Денежное вознаграждение составило 2 тысячи долларов.